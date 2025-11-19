El Banco Provincia suma actividades de educación financiera en la Feria de las Colectividades

La Municipalidad de San Pedro informó que, en el marco de las actividades programadas para el Fin de Semana de la Soberanía Nacional, el Banco Provincia realizará una jornada especial de su programa itinerante "Incluir en Movimiento" dentro de la Feria de las Colectividades.

La iniciativa tiene como objetivo acercar herramientas de educación financiera a la comunidad, combinando capacitación y recreación. Según detallaron los organizadores, se brindará información clave sobre el uso de la billetera digital Cuenta DNI, la adopción de hábitos financieros responsables y medidas de seguridad digital para prevenir estafas.

La agenda del evento incluye propuestas para todas las edades. Entre las actividades destacadas se encuentran la obra teatral "Viaje financiero", juegos educativos, un "Club de títeres" y una estación artística dedicada a las infancias. Además, el cierre contará con sorteos y un show musical a cargo de la banda "Houston y los Problemas".

Uno de los puntos fuertes de la jornada será la "Mateada Banco Provincia", un espacio pensado especialmente para las personas mayores. Allí se realizarán dos charlas informativas: una sobre el uso seguro de las herramientas digitales y otra enfocada en la prevención de apuestas online y ludopatía, dictada por el equipo de "Diálogos para Sumar".

Desde el municipio invitaron a vecinos y turistas a participar de esta propuesta que busca integrar el aprendizaje con el entretenimiento, sumando valor a la tradicional conmemoración del Día de la Soberanía en la localidad ribereña.