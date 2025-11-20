Dos imputados y secuestro de pruebas tras allanamientos por un caso de hurto

Dos hombres de 18 y 23 años fueron notificados de su imputación por los delitos de hurto y encubrimiento, luego de que personal policial realizara allanamientos en dos domicilios de esta localidad, informaron hoy fuentes de la investigación.

Los procedimientos fueron llevados a cabo en la jornada de ayer por efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría local, quienes diligenciaron sendas órdenes de allanamiento en dos viviendas del medio.

Durante las requisas, los agentes procedieron al secuestro de vestimenta que habría sido utilizada en la comisión del ilícito investigado, además de otro material de interés para la causa.

Una vez finalizados los allanamientos, se procedió a la notificación formal y a la imputación de los dos masculinos, cuyas identidades no fueron reveladas, por la presunta comisión de los delitos de Hurto y Encubrimiento.

La causa se encuentra bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial, con asiento en San Pedro.