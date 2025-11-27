Dos hombres aprehendidos por resistencia a la autoridad y encubrimiento

Personal policial aprehndió en la mañana del miércoles a dos hombres, de 35 y 31 años de edad, en la calle Güemes al 1700 de esta ciudad, en el marco de un operativo de rutina.

La intervención se inició cuando efectivos del Gabinete que se encontraban en recorrida intentaron identificar a los sujetos. En ese momento, los hombres descartaron un teléfono celular marca iPhone de color blanco e intentaron darse a la fuga.

Posteriormente, al ser interceptados, ambos se tornaron hostiles con el personal policial, lo que motivó su aprehensión bajo los cargos de Resistencia a la Autoridad y Encubrimiento.

El caso fue puesto a disposición de la fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.