Dos aprehendidos en casos de violencia de género

Efectivos de la Estación de Policía Comunal debieron actuar en dos episodios de violencia familiar, logrando la inmediata aprehensión de los agresores e imputándolos por delitos contra la integridad y la ley. Ambas víctimas fueron asistidas y contenidas en la Comisaría de la Mujer.

El primer hecho se registró en la calle Bottaro al 1520, donde el servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre que violaba una orden judicial. El personal policial logró aprehender a un masculino de 47 años, quien se encontraba incumpliendo una medida cautelar que le prohibía acercarse a su expareja.

El hombre quedó imputado por el delito de Desobediencia y fue trasladado a la dependencia policial, mientras que la víctima recibió asistencia integral en la Comisaría de la Mujer de San Pedro.

Poco después, otro llamado al 911 activó el protocolo de violencia de género en la calle Sargento Selada al 1600. En este lugar, la Policía aprehendió a un joven de 20 años que, momentos antes, había agredido físicamente a su pareja, de 18 años.

El agresor fue trasladado a la comisaría local e imputado por el delito de Lesiones Leves Agravadas, quedando a disposición de la Justicia. La víctima también fue derivada a la Comisaría de la Mujer para ser contenida y asistida.