DIEGEP realizó una jornada de capacitación para docentes y directivos de la educación privada

La Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una importante jornada de capacitación en la ciudad de San Pedro, dirigida a docentes y equipos directivos de las instituciones de enseñanza de gestión privada del distrito.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Polo Universitario San Pedro (PUSAP), ubicado en Salta y Arnaldo, y congregó a representantes de todos los niveles educativos: Inicial, Primario, Secundario y Superior.

El Director de Educación local, Profesor Alan Ocampo, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes en nombre del Intendente Cecilio Salazar. Ocampo destacó la relevancia de estos espacios de formación continua y la necesidad de mantener una fluida articulación con las instituciones privadas para garantizar la calidad educativa.

El encuentro contó con la presencia y participación activa del Secretario de Asuntos Docentes, Leonardo Pascual, así como de las Inspectoras Viviana Lanzeni, Yanina Sbert y Gisela Trinka, quienes brindaron orientaciones específicas sobre la aplicación de la normativa educativa vigente.

Durante la jornada, los temas abordados fueron de carácter central para la gestión escolar, incluyendo: Acciones Estatutarias, el Programa de Designaciones y Desempeños (PDD), la implementación del Domicilio Electrónico y la correcta aplicación de la Calificación Docente. El objetivo principal fue fortalecer las capacidades administrativas y pedagógicas de los equipos que tienen a su cargo la conducción de las instituciones.

Esta capacitación se enmarca en la política de la DIEGEP de mantener actualizada a la comunidad educativa de gestión privada, promoviendo la eficiencia en la administración y el estricto cumplimiento de la normativa en todo el territorio bonaerense.