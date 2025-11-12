Día del Trabajador de PAMI: Oficinas permanecerán cerradas este jueves 13

Las oficinas de la obra social PAMI en San Pedro permanecerán cerradas este jueves 13 de noviembre, ya que la jornada fue declarada asueto en conmemoración del

La elección del 13 de noviembre como día no laborable se debe a la movilización nacional masiva que protagonizaron los empleados de PAMI en noviembre de 1996, en un contexto de políticas neoliberales y amenaza de desmantelamiento de la institución.

Los trabajadores se manifestaron a lo largo y ancho del país en una férrea defensa del Instituto y de sus fuentes de trabajo, logrando evitar el cierre de la obra social que asiste a millones de adultos mayores en Argentina. En reconocimiento a esta lucha y compromiso, la fecha fue instituida como el Día del Trabajador del INSSJP.

Debido al asueto, la oficina de PAMI en San Pedro no tendrá atención presencial al público. No obstante, el organismo garantizó que se mantendrán activos todos los canales virtuales y telefónicos para trámites y urgencias:

138 : Línea de consultas y trámites generales.

139: Línea exclusiva para emergencias y urgencias médicas.

La atención presencial y las actividades laborales se retomen con normalidad en todas las sedes del país a partir del viernes 14 de noviembre.