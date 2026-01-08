ANSES informó cómo obtener el comprobante de obra social de forma virtual

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó hoy que los trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados pueden gestionar de manera remota su Comprobante de Empadronamiento (CODEM).

Este documento, que certifica la cobertura de la obra social correspondiente, posee plena validez para la realización de cualquier tipo de trámite institucional o médico, y cuenta con la particularidad de no requerir firma ni sello manual de funcionarios del organismo para ser aceptado.

De acuerdo con la normativa vigente, a todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social tanto para sí mismo como para su grupo familiar a cargo. El sistema permite incluir a cónyuges o convivientes, hijos solteros menores de 21 años (o de hasta 25 años en caso de ser estudiantes) e hijos con discapacidad sin límite de edad.

El organismo previsional precisó que, en caso de necesitar incorporar o dar de baja a algún integrante del grupo familiar en la cobertura, los interesados no necesitan acudir de forma presencial a las oficinas. El trámite puede realizarse íntegramente a través de la sección de Atención Virtual en el sitio web oficial de ANSES, validando la identidad del titular y adjuntando la documentación requerida según cada caso.

Esta digitalización del proceso busca agilizar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los derechos de salud de los beneficiarios del sistema de seguridad social nacional.