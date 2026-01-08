Intensifican los operativos de control vehicular y secuestran 14 motocicletas

  La Dirección de Tránsito de la Municipalidad reforzó esta semana los operativos de control vehicular en diversos puntos estratégicos de la ciudad y las localidades del partido, con un saldo de 14 motocicletas retenidas por diversas irregularidades, informaron hoy fuentes municipales. El titular del área de Tránsito, Armando Caballero , brindó detalles sobre las tareas de fiscalización y señaló que, durante los procedimientos, se detectó una gran cantidad de motovehículos con escapes deficientes —que generan ruidos molestos por fuera de la normativa vigente— y vehículos en evidente estado de abandono en la vía pública.

ANSES informó cómo obtener el comprobante de obra social de forma virtual

 


La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó hoy que los trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados pueden gestionar de manera remota su Comprobante de Empadronamiento (CODEM).

Este documento, que certifica la cobertura de la obra social correspondiente, posee plena validez para la realización de cualquier tipo de trámite institucional o médico, y cuenta con la particularidad de no requerir firma ni sello manual de funcionarios del organismo para ser aceptado.

De acuerdo con la normativa vigente, a todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social tanto para sí mismo como para su grupo familiar a cargo. El sistema permite incluir a cónyuges o convivientes, hijos solteros menores de 21 años (o de hasta 25 años en caso de ser estudiantes) e hijos con discapacidad sin límite de edad.

El organismo previsional precisó que, en caso de necesitar incorporar o dar de baja a algún integrante del grupo familiar en la cobertura, los interesados no necesitan acudir de forma presencial a las oficinas. El trámite puede realizarse íntegramente a través de la sección de Atención Virtual en el sitio web oficial de ANSES, validando la identidad del titular y adjuntando la documentación requerida según cada caso.

Esta digitalización del proceso busca agilizar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los derechos de salud de los beneficiarios del sistema de seguridad social nacional.