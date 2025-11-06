Día del Bancario: Sin atención al público en sucursales, pero con servicios digitales activos

Este jueves 6 de noviembre se celebra en Argentina el, fecha en la que las sucursales físicas de todas las entidades financieras del país permanecerán cerradas sin atención al público, en conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria, el gremio que representa a los trabajadores del sector.

El cierre de las sucursales por la jornada festiva no implicará una paralización total de los servicios bancarios. Según recordó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los canales digitales y electrónicos continuarán operativos con normalidad.

Canales activos: Los usuarios podrán seguir utilizando el home banking , las aplicaciones móviles y la red de cajeros automáticos para realizar la mayoría de sus operaciones habituales, como consultas, movimientos de cuentas y transferencias electrónicas.

Trámites suspendidos: Los trámites que requieren presencia personal, como firmas, consultas en ventanilla o autorizaciones específicas, deberán ser reprogramados para el siguiente día hábil.

Vencimientos: El BCRA precisó que los vencimientos de facturas u otras obligaciones que recaigan en esta fecha serán automáticamente trasladados al siguiente día hábil, de modo de no generar penalidades a los usuarios.

La autoridad monetaria recomendó a los usuarios anticipar operaciones presenciales o programar transferencias y pagos con antelación para evitar demoras debido al cierre de las ventanillas.

La fecha forma parte del calendario habitual de conmemoraciones del sector financiero y se establece por convenio para garantizar el descanso del personal.