Día de la Soberanía: Conmemoraron los 180 años de la heroica batalla en Vuelta de Obligado

La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo este jueves el acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional en el sitio histórico de Vuelta de Obligado, para conmemorar los 180 años de la batalla que marcó un hito en la defensa de la autonomía de la Nación.

Durante la ceremonia, el intendente Cecilio Salazar destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y afirmó que la soberanía debe defenderse en la actualidad a través del trabajo, la educación, la salud pública, la producción y la presencia del Estado.

El jefe comunal reivindicó el rol de los hombres y mujeres que participaron en la histórica resistencia de 1845 y señaló que la reafirmación de esos valores es permanente, especialmente en el actual contexto nacional, que calificó de "complejo" y "adverso".

El Intendente destacó el esfuerzo que realiza el Municipio para sostener los servicios esenciales y acompañar a la comunidad.

La jornada cívica incluyó el entonamiento del Himno Nacional Argentino, interpretado por Majo del Barro, y la colocación de una ofrenda floral en homenaje a los caídos, a cargo del Intendente, el Presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, y el Subdelegado Juan Cruz Gajate.

Previamente, la vecina Susana Ciucci compartió un repaso histórico de los hechos del 20 de noviembre de 1845, resaltando el valor de las fuerzas de la Confederación Argentina que resistieron el avance anglo-francés. Por su parte, el Subdelegado Gajate se refirió al significado de este sitio en la memoria colectiva de la comunidad sampedrina.

Del acto participaron vecinos, concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas, representantes de fuerzas de seguridad y Veteranos Continentales de Malvinas e instituciones de la zona.