Allanamiento por el robo a un gimnasio: aprehendieron a uno de los autores

Un joven de 18 años fue aprehendido durante un allanamiento, acusado de ser el autor del robo a un gimnasio ocurrido el fin de semana pasado. En el operativo se secuestraron elementos de interés para la causa.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de ayer, luego de que personal del Gabinete Criminológico de la policía local realizara diversas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor del hecho.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer de 26 años, propietaria del gimnasio "Fitness GYM", ubicado en la calle Pellegrini al 2480. La comerciante había reportado un robo perpetrado en su local el pasado domingo 16, que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Con las pruebas recabadas y el aval del Juzgado de Garantías de San Nicolás, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), en conjunto con personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, concretaron el allanamiento en una vivienda situada en la calle Las Provincias al 300.

Como resultado del operativo, se logró la aprehensión del morador, un joven de 18 años sindicado como el responsable del ilícito. Asimismo, los uniformados incautaron elementos considerados de importancia probatoria para la causa. El detenido quedó a disposición de la Justicia con intervención de la fiscalía local en turno.