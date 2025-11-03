Detuvieron a un delincuente en un allanamiento e incautaron objetos robados

Un hecho de robo agravado por efracción, perpetrado durante el pasado fin de semana en una finca ubicada en la calle F. C. Rodríguez entre Mitre y 25 de Mayo, tuvo un rápido avance judicial y policial que culminó hoy con la aprehensión del principal sospechoso y el secuestro de elementos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, la causa, instruida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, permitió al Grupo Táctico Operativo (GTO) avanzar en la investigación mediante el exhaustivo análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas. Esta tarea de pesquisa fue clave para lograr la individualización del presunto delincuente.

Con la información recabada, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) concretó en horas de la tarde unaen el domicilio del señalado malviviente, ubicado en calle Ruffa, entre La Laguna y Ansaloni.

El procedimiento resultó exitoso: en la vivienda se logró el secuestro de parte de los efectos denunciados como robados, incluyendo zapatillas, un reloj de pulsera y un gemelo (joya).

Además del recupero de los bienes, se concretó la aprehensión del sospechoso, quien fue inmediatamente trasladado a sede policial. El detenido permanece a disposición de la Justicia y se espera que sea trasladado a sede judicial en el transcurso de la mañana de mañana.