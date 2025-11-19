Detuvieron a un adolescente que intentaba vender objetos robados en la vía pública

Un adolescente de 16 años fue aprehendido en la zona de barrancas cuando intentaba comercializar un televisor y un teléfono celular que habían sido sustraídos días atrás.

El procedimiento se llevó a cabo en la jornada de ayer, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local se encontraba realizando tareas de campo e investigación sobre la calle San Martín al 3500.

Los efectivos detectaron la presencia de un joven, sindicado como un "reconocido delincuente" de la zona, quien intentó darse a la fuga al percatarse del operativo policial.

Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado y aprehendido. En su poder, la policía secuestró un teléfono celular marca Motorola G05 de color verde y un televisor Led marca Noblex de 32 pulgadas.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que el joven se encontraba ofertando estos elementos a la venta en la vía pública al momento de su detención. Asimismo, se corroboró que ambos objetos habían sido denunciados como sustraídos el pasado 10 de noviembre, en un hecho caratulado como "Hurto" en perjuicio de un hombre de 33 años.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia e interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven en turno del Departamento Judicial correspondiente.