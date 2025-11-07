Detuvieron en CABA a Rafael Vázquez, prófugo con pedido de captura por abuso sexual

Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) San Nicolás, con colaboración de la Sub DDI Baradero San Pedro, logró la detención de un hombre de 43 años, identificado como, quien se encontraba prófugo de la justicia. La captura se concretó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La detención se enmarca en la causa caratulada como "Abuso Sexual con Acceso Carnal", que tramita la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro. La denuncia original había sido radicada el pasado 22 de septiembre de 2025 en la Comisaría de la Mujer y Familia de la mencionada localidad bonaerense.

Tras diversas tareas investigativas que incluyeron el análisis de redes sociales y material fotográfico, los efectivos lograron determinar que Vázquez se había refugiado en la capital federal.

El personal de la DDI se trasladó a CABA y, luego de tareas de inteligencia, detectó y procedió a la detención del sindicado en inmediaciones de la Avenida Jujuy y Alsina, en el barrio de Once, contando con la coordinación y colaboración de la policía local.

Al ser consultado el sistema informático policial de CABA, se constató que el detenido posee un historial delictivo más extenso: Rafael Oscar Vázquez registraba, además, dos pedidos de captura activos por el delito de Abuso Sexual Agravado de la provincia de Río Negro, vigentes desde los años 2010 y 2011.

De inmediato, se dio conocimiento de la detención a la UFI N° 11 de San Pedro y al Juzgado de la provincia de Río Negro. Vázquez permanecerá alojado en una dependencia policial de Buenos Aires a la espera de que se habilite su traslado a San Pedro, donde será indagado por el delito que se le imputa en esa jurisdicción.