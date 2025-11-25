Detienen a un hombre por incumplir una medida cautelar de restricción de acercamiento

Un hombre de 32 años fue aprehendido en la mañana de ayer por personal de la Comisaría de San Pedro, tras ser alertados por el servicio de emergencias 911 sobre la transgresión de una medida cautelar vigente.

El incidente se registró en la calle Dávila al 400, cuando el individuo fue hallado frente a la vivienda de su expareja, una mujer de 33 años.

La medida cautelar había sido solicitada por el Juzgado de Garantías N°1 de San Nicolás, con el fin de proteger a la víctima.

Tras la detención, la mujer damnificada fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad. El caso se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía local, que definirá los pasos procesales a seguir por el delito de incumplimiento de la orden judicial.