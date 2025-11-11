Detienen a un hombre imputado por abuso sexual

Un hombre de 49 años que se encontraba prófugo y con pedido de captura en una causa porfue detenido por personal de la Estación de Policía Comunal.

La detención se produjo en horas de la tarde de hoy cuando efectivos policiales realizaban tareas de inteligencia previas a la ejecución de una diligencia de allanamiento que ya había sido dispuesta para concretar la aprehensión del imputado.

Según informaron fuentes policiales, el abusador fue visualizado en la vía pública, precisamente en la intersección de calle 58 y Bajada Dipietri, a la vera de la barranca. En ese lugar, la policía hizo efectiva la medida de detención.

El detenido está imputado en una causa penal que se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y Familia de esta ciudad, y que tramita con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 1.

Tras la detención, el imputado fue trasladado y alojado en la Comisaría local. Se espera que el día de mañana sea sometido a indagatoria en sede judicial. Permanecerá detenido en la dependencia policial a la espera de un cupo para ser alojado en una Unidad Penal.