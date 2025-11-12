Detienen a un hombre con pedido de captura y circulando en una moto robada

Un hombre de 26 años fue aprehendido ayer por la mañana en un operativo de rutina, luego de que se constatara que circulaba a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro activo y, además, poseía sobre su persona una orden de captura emitida por la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se concretó en la calle Dr. Casella, en el tramo comprendido entre Las Provincias y R. Ansaloni. Personal de la dependencia local interceptó al sospechoso, que se movilizaba en una motocicleta Motomel de 110 cc, de color blanco.

Al realizar las verificaciones pertinentes, se determinó que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el pasado 16 de junio de 2025. El requerimiento había sido solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, a cargo de la Dra. Viviana Ramos, a raíz de una denuncia efectuada por una ciudadana de 40 años.

La Fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa por Encubrimiento y ordenó el secuestro de la motocicleta, la cual fue depositada en sede judicial.

El incidente escaló al confirmarse que el aprehendido también poseía una captura activa solicitada por el Tribunal Criminal de San Nicolás.

Ante esta situación, la Justicia del Tribunal de San Nicolás dispuso que el masculino quede inmediatamente alojado en celda de la dependencia policial a la espera de ser trasladado a la audiencia judicial correspondiente para resolver su situación procesal.