Detienen a un hombre con arma blanca tras resistirse al procedimiento policial

Efectivos de la Comisaría de San Pedro aprehendieron en la mañana de ayer a un hombre de 40 años que se resistió al accionar policial y portaba un arma blanca en la vía pública.

El procedimiento se inició a raíz de un alerta emitido a través del sistema 911 que indicaba la presencia de cuatro hombres con armas blancas en la intersección de las calles Cruz Roja y Balcarce.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron solo a un masculino. Según informaron fuentes policiales, al notar la presencia de los efectivos, el hombre comenzó a vociferar agravios e insultos contra el personal, se abalanzó sobre ellos e intentó agredir, ofreciendo una "inútil resistencia".

Tras ser reducido por el personal policial, se logró la aprehensión del individuo y se procedió al secuestro de un cuchillo que se encontraba en su poder.

El hombre de 40 años quedó a disposición de la Fiscalía local, que interviene en la causa caratulada por resistencia a la autoridad y portación de arma blanca.