Detienen a tres hombres por disturbios en estado de ebriedad en la vía pública

En el marco de operativos de prevención y control de orden público, personal policial de San Pedro concretó la aprehensión de tres hombres en el transcurso del fin de semana, imputados por ocasionar disturbios en la vía pública en estado de ebriedad.

El primer incidente tuvo lugar durante la tarde del sábado en la intersección de las calles P. Simonino y Ansaloni, en la ciudad, donde un hombre de 33 años fue aprehendido luego de ser hallado en estado de ebriedad, alterando el orden y provocando disturbios.

Posteriormente, en la madrugada del domingo, se registraron otras dos aprehensiones. El personal policial intervino en la zona de calle Doctor Ruffa al 800 y en las inmediaciones del cementerio municipal, donde detuvo a dos jóvenes, de 24 y 18 años, respectivamente. Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y alterando el orden público.

En todos los casos, los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales. La Justicia de Paz local tomó intervención en las tres causas, que quedaron caratuladas por alteración del orden público y estado de ebriedad.