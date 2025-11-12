Despistó un camión cargado con vehículos y quedó encajado (Video)

Un camión portavehículos despistó y cayó a la banquina esta mañana, en la Ruta 1001.

El vehículo tipo "nodriza" transportaba camionetas Jeep que iban a participar de una actividad en el Enduro Park.

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, no se registraron heridos. El camión quedó inclinado aunque no llegó a volcar, lo que evitó al mismo tiempo que los vehículos sufrieran daños de importancia.

"Se dirigía al Bajo Tala, al Enduro Park, pero el GPS lo mandó mal al chofer. Patinó quedó encajado. Están trabajando maquinarias de obras públicas para desencajarlo" explicó Armando Caballero, Director de Tránsito.



