Despistó un camión cargado con vehículos y quedó encajado (Video)

Las oficinas de la obra social PAMI en San Pedro permanecerán cerradas este jueves 13 de noviembre, ya que la jornada fue declarada asueto en conmemoración del Día del Trabajador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) . La elección del 13 de noviembre como día no laborable se debe a la movilización nacional masiva que protagonizaron los empleados de PAMI en noviembre de 1996, en un contexto de políticas neoliberales y amenaza de desmantelamiento de la institución.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un camión portavehículos despistó y cayó a la banquina esta mañana, en la Ruta 1001.
El vehículo tipo "nodriza" transportaba camionetas Jeep que iban a participar de una actividad en el Enduro Park.
De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, no se registraron heridos. El camión quedó inclinado aunque no llegó a volcar, lo que evitó al mismo tiempo que los vehículos sufrieran daños de importancia.
"Se dirigía al Bajo Tala, al Enduro Park, pero el GPS lo mandó mal al chofer. Patinó quedó encajado. Están trabajando maquinarias de obras públicas para desencajarlo" explicó Armando Caballero, Director de Tránsito.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones