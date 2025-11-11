Denuncia por disparos deriva en persecución, secuestro de moto y agresión a personal policial

Un llamado de alerta por disparos dio origen a una persecución policial, el hallazgo de un motovehículo abandonado y un episodio de resistencia a la autoridad con agresiones al personal interviniente.

Fuentes de seguridad informaron que personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en el marco de sus tareas de patrullaje, fue notificado a través del 911 sobre un individuo que, a bordo de una motocicleta tipo 110 cc, efectuaba disparos contra una vivienda en la zona de calle Liniers.

Al arribar al lugar de la denuncia, los uniformados lograron visualizar al sospechoso, quien inmediatamente emprendió la fuga. En su escape, el sujeto abandonó el motovehículo, el cual fue secuestrado preventivamente por las fuerzas de seguridad.

Durante las diligencias de secuestro, la situación se tensó cuando un grupo de vecinos "ofuscados" se interpuso en el procedimiento, arrojando objetos contundentes contra el personal policial. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los efectivos, quienes finalmente lograron que los agresores se dispersaran para continuar con las actuaciones de rigor.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, que dispuso las medidas necesarias para la identificación y localización del agresor, y lleva adelante la investigación por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Hallazgo de Motovehículo.