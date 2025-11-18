Demarcan lomos de burro en la costanera baja

La Secretaría de Servicios Públicos, comenzó con los trabajos de pintura yen un sector clave de la Costanera Baja.

Las tareas se concentran en el tramo comprendido entre Rómulo Naón y 11 de Septiembre. El objetivo principal de estas acciones es mejorar la visibilidad de los reductores de velocidad y, con ello, reforzar la seguridad vial en una zona que registra una alta circulación peatonal y vehicular, especialmente durante los fines de semana y horarios pico.

Desde el gobierno local se destacó que estas mejoras buscan garantizar una mayor seguridad en uno de los paseos más concurridos de la ciudad.

Mientras se desarrollan las tareas de demarcación, se solicita a los vecinos y automovilistas circular con máxima precaución por el sector intervenido. La Municipalidad agradeció de antemano la colaboración de la comunidad para avanzar en estas mejoras viales.