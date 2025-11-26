Programan un corte total de tránsito en el paso a nivel de Ruta 191 por obras de reparación

A partir del próximo, el paso a nivel de la Ruta 191 permanecerá completamente cerrado al tránsito vehicular. El cierre se debe al inicio de una obra de reparación integral destinada a mejorar "las condiciones de circulación y seguridad en el sector".

El gobierno local informó que, mientras dure el período de intervención, se han dispuesto vías alternativas para garantizar el ingreso y egreso a la ciudad. En este sentido, el tránsito pesado deberá utilizar la Ruta 1001 como desvío, mientras que el tránsito liviano podrá circular por el paso a nivel de la calle Basavilbaso.

La Municipalidad solicitó a todos los conductores "circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y considerar estos desvíos al planificar sus traslados", y agradeció la "comprensión de la comunidad mientras se desarrollan estas tareas necesarias para el mantenimiento de la infraestructura vial".