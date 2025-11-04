COOPSER detalló avances en obras de gas, pavimento y ampliación del sanatorio

El Departamento de Obras de la Cooperativa de Servicios Públicos (Coopser) informó sobre el desarrollo de sus actividades, destacando la ejecución y planificación de diversos proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios que brinda la entidad a la comunidad.

Gas: Obras en Conexión y Proyectos Masivos

Durante el año 2025, Coopser ejecutó cinco obras de extensión de la red de gas. Dos de ellas, en las calles Rómulo Naon y Dr. Rojas, y Laprida entre Rómulo Naon y M. Reina, ya están conectadas a la red activa. Las tres restantes (Martin Fierro entre Combate de Obligado y La Laguna, Av. 11 de Septiembre entre Nieto de Torre y Martin Fierro, y Frers entre Litoral y Chivilcoy) se encuentran finalizadas y con inminente conexión.

En el área de gestión, se firmaron recientemente contratos para dos obras en Facundo Quiroga entre Sargento Selada y Manuel Iglesias, y Maino entre R. Naon y M. Reina. Además, la cooperativa impulsa un proyecto de gran alcance destinado a los barrios, que permitiría el acceso al suministro de gas a. Esta obra está en etapa de gestión del expediente municipal para obtener el decreto de utilidad pública y pago obligatorio.

Asimismo, otras tres obras adicionales están en gestión administrativa, esperando los permisos necesarios para su ejecución: Combate de Obligado entre Cucit y Nieto de Torre, Maino entre M. Reina y Dipietri, y Laprida 1750.

Avances en Construcción de Edificios Propios

La cooperativa también reporta avances significativos en sus proyectos edilicios:

Salón Comunitario Coopser: La obra del futuro Salón Comunitario, que será la nueva sede administrativa, continúa en ejecución. Actualmente se trabaja en la instalación de los divisores de oficinas en los distintos pisos, utilizando bastidores metálicos enchapados con melamina.





Sanatorio Coopser: Se ejecuta la losa sobre el primer piso del sector nuevo de atención al público y acceso de ambulancia. Esta ampliación tiene como fin aumentar la capacidad del Sanatorio y la disponibilidad de consultorios médicos para los asociados.

Planificación de Pavimento y Mecanismo FOP

En el área de pavimentación, Coopser elaboró el proyecto y cotización para el barrio “Los Pinos” (cuadrante de Dr. Rojas/Benito Urraco y Joaquín V. González/José Hernández), aunque la promoción de esta obra no logró la adhesión mínima requerida de los vecinos. Se realizó, además, un relevamiento topográfico en otro cuadrante (Caseros/Juan B. Justo y Rómulo Naon/Camino Ctro. Gral. Belgrano) para proyectar niveles y planificar futuras campañas de pavimentación.

Finalmente, la cooperativa recordó el funcionamiento del Fondo de Obras de Pavimentación (FOP), cuyo mecanismo requiere verificar el interés vecinal, realizar un estudio de factibilidad y cotización, y alcanzar un 70% de adhesión para obtener la ordenanza municipal y proceder a la ejecución.