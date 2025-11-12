Controles de tránsito: otras diez motos secuestradas, cuatro de ellas con escapes modificados

En un amplio operativo de control vehicular y prevención llevado a cabo en diversos puntos de la ciudad, personal de la Dirección de Tránsito municipal en conjunto con fuerzas de seguridad provinciales secuestraron un total de diez motocicletas por diversas infracciones.

Del total de rodados incautados, cuatro presentaban modificaciones ilegales en sus sistemas de escape, comúnmente conocidos como "caños de escape libres" o "silenciadores adulterados", utilizados para generar ruidos excesivos o explosiones, lo que constituye una grave falta a las normativas de tránsito y ambientales.

El operativo fue el resultado de una acción coordinada con la, la, ely la. Los controles se enfocaron en verificar la documentación reglamentaria, el uso de elementos de seguridad y el estado técnico de los vehículos.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos se realizan de forma periódica para desalentar las infracciones graves, especialmente aquellas que afectan la seguridad vial y generan contaminación sonora.

En todos los casos de secuestro, las actuaciones administrativas correspondientes quedaron a disposición del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Pedro, que será el encargado de determinar las sanciones pertinentes a los infractores.