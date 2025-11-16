Continúan los operativos de tránsito con secuestros de autos y motos

La Dirección de Tránsito de San Pedro, a cargo de, mantuvo durante el fin de semana los operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, enfocados en la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Los procedimientos se desarrollaron en conjunto con personal de la Comisaría local, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fortaleciendo la presencia y capacidad de fiscalización en la vía pública.

Como resultado de los controles, las autoridades procedieron a la retención de varios vehículos y labraron actas por diversas infracciones.

Cuatro motocicletas fueron retenidas. De ese total, tres presentaban deficiencias en el sistema de caño de escape, lo que contraviene las regulaciones de ruidos. Se detectó un automóvil con alcoholemia positiva, cuyo conductor quedó sujeto a las sanciones correspondientes.