Concejales radicales piden al Ejecutivo evaluar la rescisión del contrato de fotomultas con CECAITRA

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) del Partido de San Pedro presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la viabilidad y eventual rescisión del contrato de prestación de servicio de Prevención, Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial, adjudicado a la empresa CECAITRA.

La iniciativa, impulsada por los ediles Paola Basso, Lucas Pisani, Hugo Binimelis y Yanina Batalla, se fundamenta en una serie de presuntas irregularidades y observaciones realizadas por organismos de control provincial contra la mencionada entidad, que opera el sistema de fotomultas en el distrito.

El proyecto recuerda que la convalidación de la contratación con CECAITRA –Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina– fue sancionada mediante la Ordenanza 6661/24 en agosto pasado, tras una adjudicación resuelta por Decreto 0485/2024 ante la existencia de un único oferente.

Entre los argumentos centrales de la presentación radical, se destacan las recientes observaciones formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) contra el intendente de Tigre, Julio Zamora, por concederle el servicio de fotomultas a la misma entidad.

El fallo del HTC señaló que, si bien CECAITRA se inscribe legalmente como una asociación civil sin fines de lucro, en la práctica opera como una empresa concesionaria de servicios de fotomultas, proveyendo equipos, administrando el sistema y participando del cobro. El Tribunal subrayó que la entidad no posee la capacidad jurídica para dar el servicio que presta, responsabilizando a funcionarios de aquel municipio por la contratación.

Además, el proyecto de resolución cita causas judiciales en trámite en los Departamentos Judiciales de La Plata y Campana, en el marco de las cuales se llevaron a cabo allanamientos en la sede de CECAITRA por presuntas irregularidades en la facturación y direccionalidad de las fotomultas.

Una de las causas mencionadas motivó la renuncia del exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D'Onofrio, ante la presunta implicación de su pareja, la concejal Claudia Pombo, en la vinculación de las multas con un grupo de gestores.

En sus artículos, la resolución solicita formalmente al Ejecutivo municipal que evalúe, previa consulta a los organismos de contralor y Asesoría General de Gobierno, la "viabilidad de la contratación" y analice la "rescisión contractual del convenio suscripto con CECAITRA" ante el panorama de controversias y reparos legales que pesan sobre la entidad a nivel provincial.