Comienza este domingo la 31a Semana de la Juventud en Santa Lucía

Santa Lucía se prepara para el inicio de la 31º Semana de la Juventud, que dará comienzo este domingo con un acto de apertura programado para las 19:30 horas en la céntrica Plaza San Martín.
La jornada inaugural se inniciará, como es habitual con Himno de la Semana, seguido por "Los Batukeros" de lo "Centros Juveniles" dirigidos por Esteban Salvá. Un set de acusticos de rock nacional estará a cargo de Ale Álvarez, Gaspar Vásquez y Juli Recuero, antes de la presentación de la murga "Quitamufas", nacida bajo el amparo de la Semana.
También se presentarán Los Primicieros, Lautaro Show y Kevin Ricardi.
Cronograma de actividades
La celebración continuará a lo largo de la semana con el siguiente cronograma:
Lunes 10: Las actividades del lunes se concentrarán en la EESN°1. Habrá Deportes por la Mañana y Tarde, y se desarrollará un Taller "Desarmando estereotipos" a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad. El cierre será a las 20:00 horas con un Bingo Musical.
Martes 11: La mañana comenzará a las 9:00 horas con un Concurso de Barriletes en la Estación de Trenes. A las 10:30 horas, se dictará la charla sobre "Libertad, confianza y buen abordaje", organizada por el Ministerio de Seguridad. Por la tarde, la Casa del Teatro será sede de la proyección de un cortometraje ("Café económico: Los pensadores resucitan"), y de Juegos de Mente. A las 21:00 horas, se llevará a cabo la Noche de Serenata.
Miércoles 12: Durante la Mañana y Tarde se realizarán Juegos Recreativos. La jornada finalizará con una función de Cine de Terror que se proyectará en el patio del instituto a partir de las 21:00 horas.
Jueves 13: La EESN°1 recibirá, de 8:30 a 16:00 horas, la Feria de Ciencia y Arte. Más tarde, a las 19:00 horas, se realizará una Bicicleteada Recreativa que partirá desde la Estación de Trenes y se dirigirá hasta el barrio Burgos, con el acompañamiento de ciclistas de Santa Lucía. A las 20:00 horas, frente a la Casa del Teatro, tendrá lugar el evento musical "Nos vamos con las Bandas".
Viernes 14: El día comenzará con Deportes por la Mañana. La Semana de la Juventud concluirá a las 20:00 horas con el Acto de Cierre en la Plaza San Martín. El evento final incluirá la premiación, la presentación de las bandas "Grupo Homesick" y "Crucero", desafíos de zumba y el juego del calamar. El broche de oro será la actuación de "Los del Alero" y una sorpresa final.
