Comienza este domingo la 31a Semana de la Juventud en Santa Lucía

Santa Lucía se prepara para el inicio de la, que dará comienzo estecon unprogramado para lasen la céntrica Plaza San Martín.

La jornada inaugural se inniciará, como es habitual con Himno de la Semana, seguido por "Los Batukeros" de lo "Centros Juveniles" dirigidos por Esteban Salvá. Un set de acusticos de rock nacional estará a cargo de Ale Álvarez, Gaspar Vásquez y Juli Recuero, antes de la presentación de la murga "Quitamufas", nacida bajo el amparo de la Semana.

También se presentarán Los Primicieros, Lautaro Show y Kevin Ricardi.

Cronograma de actividades

La celebración continuará a lo largo de la semana con el siguiente cronograma: