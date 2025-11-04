Comerciante rosarino fue despojado de su mercadería tras ser amenazado

La Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad participó en la Jornada de Intercambio del Programa Puentes, organizada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y tuvo como lema central "Hacia la conformación de una Red Universitaria Provincial". La jornada reunió a más de noventa representantes de distintos municipios, universidades e instituciones académicas, con el objetivo primordial de consolidar la política pública provincial que promueve y amplía el derecho a estudiar en la universidad en todo el territorio bonaerense.
Un comerciante oriundo de Rosario fue víctima de una maniobra extorsiva que resultó en la pérdida de su mercadería.
El hombre de 37 años había llegado a San Pedro con el objetivo de vender una importante cantidad de bienes, incluyendo electrodomésticos, elementos de comercio, iluminación e informática, a un vecino de nuestra ciudad.
El incidente se originó en la calle Manuel Iglesias al 400, lugar donde se realizaba la descarga de los efectos. Al descender la mercadería, el comerciante rosarino fue amedrentado por los presentes. Ante la intimidación, la víctima se vio obligado a abandonar el lugar sin recibir el pago acordado, dejando los objetos en la vía pública en poder de los agresores.
Tras el llamado de alerta, personal policial acudió rápidamente al cruce de Manuel Iglesias y Facundo Quiroga, logrando el secuestro de la totalidad de los bienes denunciados. La Fiscalía local ya interviene en la causa para determinar las responsabilidades de los agresores.
