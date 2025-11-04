Comerciante rosarino fue despojado de su mercadería tras ser amenazado

Un comerciante oriundo de Rosario fue víctima de una maniobra extorsiva que resultó en la pérdida de su mercadería.

El hombre de 37 años había llegado a San Pedro con el objetivo de vender una importante cantidad de bienes, incluyendo electrodomésticos, elementos de comercio, iluminación e informática, a un vecino de nuestra ciudad.

El incidente se originó en la calle, lugar donde se realizaba la descarga de los efectos. Al descender la mercadería, el comerciante rosarino fue. Ante la intimidación, la víctima se vio obligado a abandonar el lugar sin recibir el pago acordado, dejando los objetos en la vía pública en poder de los agresores.

Tras el llamado de alerta, personal policial acudió rápidamente al cruce de Manuel Iglesias y Facundo Quiroga, logrando el secuestro de la totalidad de los bienes denunciados. La Fiscalía local ya interviene en la causa para determinar las responsabilidades de los agresores.