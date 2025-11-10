Hospital Privado SADIV logra la reacreditación en calidad y seguridad por parte de CENAS

El Hospital Privado SADIV obtuvo la reacreditación en calidad y seguridad por parte del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud (CENAS), tras cumplir nuevamente con los altos estándares exigidos por el Programa de Acreditación de la Calidad en Salud (PACS). La distinción fue otorgada el pasado 24 de octubre por un período de dos años y consolida el compromiso de la institución con la mejora continua en la prestación de servicios de salud.

Comenzó la Semana de la Juventud, con una intensa grilla hasta el viernes (Video)


La 31a Semana de la Juventud comenzó anoche en Santa Lucía con una apertura de cara a la comunidad frente a la plaza San Martín. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de una de las jóvenes de la localidad, María Virginia Sabanés, quien dio paso a la interpretación del Himno de la Semana, interpretado por Yanil Vásquez, Lorenzo Nicolás García, Joaquín Giraldes Tabares, Lucía Curran y Francisco Ledesma. 

 


 La primera noche de la 31a edición incluyó a Los Batukeros (bloque de tambores de los Centros Juveniles), un cuadro de danzas folklóricas dirigido por Abril De la Flor y Liliana González y un set de acústicos de rock nacional a cargo de Alejandro Álvarez, Gaspar Vásquez y Julián Recuero. 

El último tramo de la jornada incluyó a Kevin Ricardo con cumbia norteña y el regreso de Lautaro Monzón en medio de una gira nacional y con millones de visualizaciones en redes sociales. 

 


 El cierre estuvo a cargo de Primicieros, uno de los grupos que representó a San Pedro en la final nacional del Pre Cosquín, que a su vez presentan uno de los mejores espectáculos que ofrece el folklore de este tiempo. 

La Semana continuará con una intensa grilla de actividades deportivas (fútbol, ping pong, ajedrez, truco y metegol este lunes, handball y basquet el martes, beach vóley y pádel el viernes), talleres de género y diversidad, concurso de barriletes, juegos recreativos, ferias de arte y ciencia, cine, serenetas y la noche de bandas.