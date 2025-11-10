Comenzó la Semana de la Juventud, con una intensa grilla hasta el viernes (Video)

La 31a Semana de la Juventud comenzó anoche en Santa Lucía con una apertura de cara a la comunidad frente a la plaza San Martín.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de una de las jóvenes de la localidad, María Virginia Sabanés, quien dio paso a la interpretación del Himno de la Semana, interpretado por Yanil Vásquez, Lorenzo Nicolás García, Joaquín Giraldes Tabares, Lucía Curran y Francisco Ledesma.





La primera noche de la 31a edición incluyó a Los Batukeros (bloque de tambores de los Centros Juveniles), un cuadro de danzas folklóricas dirigido por Abril De la Flor y Liliana González y un set de acústicos de rock nacional a cargo de Alejandro Álvarez, Gaspar Vásquez y Julián Recuero.

El último tramo de la jornada incluyó a Kevin Ricardo con cumbia norteña y el regreso de Lautaro Monzón en medio de una gira nacional y con millones de visualizaciones en redes sociales.





El cierre estuvo a cargo de Primicieros, uno de los grupos que representó a San Pedro en la final nacional del Pre Cosquín, que a su vez presentan uno de los mejores espectáculos que ofrece el folklore de este tiempo.

La Semana continuará con una intensa grilla de actividades deportivas (fútbol, ping pong, ajedrez, truco y metegol este lunes, handball y basquet el martes, beach vóley y pádel el viernes), talleres de género y diversidad, concurso de barriletes, juegos recreativos, ferias de arte y ciencia, cine, serenetas y la noche de bandas.