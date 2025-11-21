Comenzó la Fiesta de las Colectividades: Cuatro días de cultura, sabor y tradiciones

Con gran expectativa, dio inicio hoy en San Pedro uno de los eventos más esperados del año: la. La celebración se extenderá por cuatro jornadas,, con entrada libre y gratuita en el

El evento busca celebrar la diversidad cultural que enriquece la ciudad y ofrece una amplia propuesta de actividades para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de gastronomía típica de diversas culturas, danzas tradicionales en vivo, música, feria de artesanos y emprendedores y un acto central con el desfile de abanderados de las distintas colectividades.

En paralelo a la Fiesta de las Colectividades, el Paseo Público también será escenario del Encuentro Norteño, que congregará música, danzas y sabores del norte argentino, contando con la participación de artistas locales y delegaciones de provincias como Santiago del Estero y Salta.

Además, el fin de semana sumará dos atracciones especiales de interés nacional:

Encuentro Soberano de Rastrojeros: Tendrá lugar en Vuelta de Obligado el sábado 23 y domingo 24. Se espera la participación de entre 30 y 40 vehículos provenientes de distintas provincias.

Encuentro de Autos Tuning: Organizado por Multimarket Tuning y la agrupación Osvaldo “Pato” Morresi, este evento reunirá a expositores de todo el país en el Paseo Público.

Las autoridades locales invitan a la comunidad y a los turistas a "vivir cuatro días llenos de cultura, música, sabores y tradición" en este encuentro que consolida a San Pedro como polo de celebración de la identidad.



