Colisión entre una motocicleta y una camioneta dejó un herido leve

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Caroní de esta ciudad, involucrando a una motocicleta y una camioneta furgón.

Fuentes policiales informaron que el hecho, cuyas causas se tratan de establecer, ocurrió cuando una motocicleta Gilera de color blanco, conducida por un hombre de 64 años de edad, colisionó con una camioneta furgón, también blanca, al mando de un masculino de 30 años.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor fue asistido en el lugar y trasladado, consciente, al nosocomio local. Tras las primeras atenciones, se constató que presentaba lesiones de carácter leve y sin mediar complicaciones.

Personal de la dependencia local se constituyó en el sitio del siniestro para realizar las actuaciones correspondientes. La Fiscalía local interviene en la causa para determinar las circunstancias del choque.