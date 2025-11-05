Cierre de la capacitación de Aldeas Infantiles y el Municipio para fortalecer equipos comunitarios

En el marco del convenio de colaboración firmado con la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de San Pedro llevará a cabo el encuentro de cierre presencial de un ciclo de capacitación conjunta dirigido a talleristas y equipos técnicos municipales.

La jornada de clausura se realizará el próximo miércoles 12 de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Club Náutico.

El evento contará con la presencia de profesionales destacados: la Psicóloga Cecilia Ubino y el Licenciado Prof. Daniel Basilio. Ambos acompañarán la jornada liderando un espacio de reflexión e intercambio sobre las experiencias y aprendizajes compartidos durante todo el proceso formativo.

El ciclo de capacitación estuvo compuesto por un total de ocho encuentros (seis virtuales y dos presenciales), y fue diseñado con el objetivo central de fortalecer las capacidades de intervención de los equipos municipales en el territorio.

La formación estuvo dirigida al personal de diversos programas clave de la Secretaría, incluyendo programas sociales como Barrio Adentro, Envión y Autonomía Joven, equipos de intervención con operadores de calle y el Servicio Local. Además, se establecieron centros juveniles.

La meta fue promover una intervención integral y actualizada que optimice el acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y familias.

Este encuentro de cierre representa una instancia de evaluación y puesta en común del trabajo realizado, reafirmando el compromiso del municipio y de Aldeas Infantiles con la formación continua de los equipos que sostienen el cuidado de la comunidad.