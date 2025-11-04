San Pedro participó en una jornada clave para conformar una Red Universitaria Provincial

 La Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad participó en la Jornada de Intercambio del Programa Puentes, organizada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y tuvo como lema central "Hacia la conformación de una Red Universitaria Provincial". La jornada reunió a más de noventa representantes de distintos municipios, universidades e instituciones académicas, con el objetivo primordial de consolidar la política pública provincial que promueve y amplía el derecho a estudiar en la universidad en todo el territorio bonaerense.

Cicop rechazó propuesta del Ejecutivo y se declaró en estado de alerta


 El gremio Cicop, que nuclea a los profesionales de la carrera médico hospitalaria, se declaró en estado de alerta y asamblea permanente tras rechazar por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Departamento Ejecutivo. 

La decisión se tomó este martes, durante una asamblea realizada en el subsuelo del Hospital "Emilio Ruffa".

Durante el encuentro, los afiliados evaluaron la oferta del Ejecutivo, la cual contemplaba el pago de retroactivos adeudados correspondientes a los meses de febrero, marzo, mayo y julio, además de la incorporación de los aumentos salariales no aplicados en agosto y octubre.

La asamblea gremial rechazó el ofrecimiento en su totalidad y, como respuesta, elaboró y presentó una contrapropuesta a las autoridades.

Tras la deliberación, los representantes de Cicop fueron citados para una nueva instancia de negociación. La reunión está pautada para mañana, miércoles, a las 9:00 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo.

A fin de mantener la participación de las bases, el gremio acordó realizar una nueva asamblea con sus afiliados el día jueves, una vez finalizada la mesa de diálogo con el Ejecutivo en la cartera laboral.