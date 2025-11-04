Cicop rechazó propuesta del Ejecutivo y se declaró en estado de alerta

El gremio Cicop, que nuclea a los profesionales de la carrera médico hospitalaria, se declaró entras rechazar por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Departamento Ejecutivo.

La decisión se tomó este martes, durante una asamblea realizada en el subsuelo del Hospital "Emilio Ruffa".

Durante el encuentro, los afiliados evaluaron la oferta del Ejecutivo, la cual contemplaba el pago de retroactivos adeudados correspondientes a los meses de febrero, marzo, mayo y julio, además de la incorporación de los aumentos salariales no aplicados en agosto y octubre.

La asamblea gremial rechazó el ofrecimiento en su totalidad y, como respuesta, elaboró y presentó una contrapropuesta a las autoridades.

Tras la deliberación, los representantes de Cicop fueron citados para una nueva instancia de negociación. La reunión está pautada para mañana, miércoles, a las 9:00 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo.

A fin de mantener la participación de las bases, el gremio acordó realizar una nueva asamblea con sus afiliados el día jueves, una vez finalizada la mesa de diálogo con el Ejecutivo en la cartera laboral.