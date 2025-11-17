CICOP rechazó "enérgicamente" la filtración de datos salariales de trabajadores de la salud

La Comisión Directiva de la seccional San Pedro de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) hizo público un comunicado donde manifiesta sua la divulgación de supuestos datos salariales de trabajadores del sistema de salud local.

El gremio calificó el hecho como de "extrema gravedad institucional" y advirtió que vulnera derechos fundamentales, incluyendo la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, lo que "compromete la seguridad personal y el bienestar" de los profesionales y sus familias. La Comisión Directiva enfatizó que los datos salariales son "información personal sensible" que debe mantenerse bajo estricta confidencialidad.

Deuda y condiciones de trabajo

Desde CICOP sostienen que, al no tener acceso a la información individualizada, no pueden confirmar la veracidad ni la actualidad de las listas difundidas. Sin embargo, afirmaron con "total certeza" que la Municipalidad de San Pedro mantiene una "importante deuda" con los trabajadores de la salud en aspectos económicos, de seguridad laboral, de condiciones de trabajo y de reconocimiento de tareas.

La entidad sindical denunció que la divulgación de esta información es una "acción malintencionada" que busca distorsionar la realidad y confundir a la opinión pública. Explicaron que los datos incompletos y descontextualizados no discriminan las diferentes tareas y responsabilidades, no diferencian entre salario básico y guardias médicas (que pueden ser una porción significativa del haber), ni aclaran que los montos consignados son brutos, sin los descuentos obligatorios de ley (aportes jubilatorios, Obra Social e Impuesto a las Ganancias).

La Comisión Directiva exigió a las autoridades municipales implementar un mayor control y responsabilidad en el manejo de información sensible de los trabajadores. El gremio pidió una investigación administrativa inmediata para identificar a los responsables de la filtración y aplicar las sanciones correspondientes por esta violación a la confidencialidad.





Regularización de deudas

Además, reclamaron a la Municipalidad que emita una comunicación oficial a la comunidad para aclarar la real composición de las liquidaciones salariales del sector salud. Por último, demandaron adoptar medidas preventivas para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir e iniciar un inmediato proceso de regularización de las deudas salariales pendientes con los trabajadores.

El comunicado concluyó con un llamado a la comunidad a comprender la situación de los trabajadores, que sostienen la salud pública "en las condiciones más adversas", y reiteró que no piden privilegios, sino "respeto, dignidad y las condiciones mínimas" para ejercer su tarea. El sindicato se reservó el derecho de iniciar acciones legales y convocar a medidas de acción directa si no obtiene una respuesta satisfactoria a sus reclamos.