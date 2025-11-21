CICOP convocó a un nuevo paro para el martes

Profesionales de la salud nucleados en CICOP convocaron a un nuevo paro de actividades en todas las dependencias sanitarias de la Municipalidad de San Pedro.

La medida se iniciará apenas finalizados los cuatro días del fin de semana largo, a las 0 horas del martes 25.

De tal forma, el Hospital y los centros de salud acumularán cinco días consecutivos sin atención normal, a excepción de las guardias de urgencias y emergencias.

En una publicación difundida a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, el gremio de los profesionales de la carrera médico hospitalaria plantearon que el Ejecutivo Municipal no pagó las guardias, ni los retroactivos que vienen reclamando desde hace meses. También plantean la falta de aplicación de las grillas y mayores medidas de seguridad, ante hechos de robos y violencia.



