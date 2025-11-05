Ciclo Memorias de Nuestros Artistas: Homenaje a Juan D'Estéfano

La Dirección de Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo, una propuesta dedicada a reconocer y mantener viva la obra de figuras destacadas que dejaron una huella en la historia cultural de la ciudad.

Este domingo 9 de noviembre, el homenaje estará dedicado al destacado artista sampedrino Juan D’Estéfano, cuya trayectoria y legado continúan inspirando a nuevas generaciones.

La jornada incluirá una muestra que recorre su vida y su obra, prometiendo ser un espacio cargado de historia, talento y emoción para todos los asistentes.

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, se llevará a cabo en el Centro Cultural El Viejo Astillero, ubicado en San Lorenzo 1616.

El ciclo representa una oportunidad para reencontrarse con las raíces locales, celebrar la identidad de San Pedro y rendir homenaje a quienes marcaron el camino del arte en la ciudad.