Cierre de la capacitación de Aldeas Infantiles y el Municipio para fortalecer equipos comunitarios

  En el marco del convenio de colaboración firmado con la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de San Pedro llevará a cabo el encuentro de cierre presencial de un ciclo de capacitación conjunta dirigido a talleristas y equipos técnicos municipales. La jornada de clausura se realizará el próximo miércoles 12 de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Club Náutico.

Ciclo Memorias de Nuestros Artistas: Homenaje a Juan D'Estéfano


 La Dirección de Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo “Memorias de Nuestros Artistas”, una propuesta dedicada a reconocer y mantener viva la obra de figuras destacadas que dejaron una huella en la historia cultural de la ciudad.

Este domingo 9 de noviembre, el homenaje estará dedicado al destacado artista sampedrino Juan D’Estéfano, cuya trayectoria y legado continúan inspirando a nuevas generaciones.

La jornada incluirá una muestra que recorre su vida y su obra, prometiendo ser un espacio cargado de historia, talento y emoción para todos los asistentes.

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, se llevará a cabo en el Centro Cultural El Viejo Astillero, ubicado en San Lorenzo 1616.

El ciclo representa una oportunidad para reencontrarse con las raíces locales, celebrar la identidad de San Pedro y rendir homenaje a quienes marcaron el camino del arte en la ciudad.