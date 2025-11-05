Ciclo Memorias de Nuestros Artistas: Homenaje a Juan D'Estéfano

En el marco del convenio de colaboración firmado con la Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de San Pedro llevará a cabo el encuentro de cierre presencial de un ciclo de capacitación conjunta dirigido a talleristas y equipos técnicos municipales. La jornada de clausura se realizará el próximo miércoles 12 de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Club Náutico.
La Dirección de Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo “Memorias de Nuestros Artistas”, una propuesta dedicada a reconocer y mantener viva la obra de figuras destacadas que dejaron una huella en la historia cultural de la ciudad.
Este domingo 9 de noviembre, el homenaje estará dedicado al destacado artista sampedrino Juan D’Estéfano, cuya trayectoria y legado continúan inspirando a nuevas generaciones.
La jornada incluirá una muestra que recorre su vida y su obra, prometiendo ser un espacio cargado de historia, talento y emoción para todos los asistentes.
La actividad, organizada por la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, se llevará a cabo en el Centro Cultural El Viejo Astillero, ubicado en San Lorenzo 1616.
El ciclo representa una oportunidad para reencontrarse con las raíces locales, celebrar la identidad de San Pedro y rendir homenaje a quienes marcaron el camino del arte en la ciudad.
