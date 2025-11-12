Choque entre una camioneta y un caballo en la Ruta 9: un detenido y secuestro de un arma y una capucha

Un accidente de tránsito que involucró a una camioneta y a un jinete a caballo, ocurrido en la Ruta Nacional N° 9, derivó en la detención de uno de los involucrados tras hallar en su poder un arma de fuego de manera ilegal.

El siniestro vial tuvo lugar a la altura del kilómetro 154, en el carril que une Buenos Aires con Rosario. Personal del Destacamento de Río Tala fue comisionado al lugar tras el reporte de la colisión entre una camioneta Chevrolet de color gris, conducida por un hombre de 45 años, y un equino que era montado por un joven de 21 años.

Como resultado del impacto, tanto el conductor del vehículo como el jinete sufrieron lesiones de carácter leve. Ambos recibieron asistencia médica en el lugar.

Tras la asistencia sanitaria, el personal policial procedió a la aprehensión del jinete de 21 años. Durante la requisa, se secuestraron diversos elementos en su poder, como un revólver calibre .22, el cual presentaba daños aparentemente producto del impacto del accidente.

También incautaron una horma de queso cremoso de la que se investiga su procedencia, una capucha tipo pasamontañas y varias bolsas de arpillera.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso, caratulado inicialmente como Lesiones Culposas debido al accidente, y dispuso la inmediata aprehensión del joven por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil debido al hallazgo del revólver.