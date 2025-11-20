Choque de camiones en la Ruta 9 provoca desvíos de tránsito a la altura de Baradero

La colisión entre dos camiones de gran porte en la Ruta Nacional N°9, a la altura de Baradero y en sentido hacia Zárate, generó hoy un colapso total en la circulación vehicular, en el inicio del movimiento por el fin de semana extralargo.

El siniestro se produjo cerca de las 5 de la mañana a la altura del kilómetro 143 y dejó como saldo un herido leve, quien ya fue trasladado para recibir atención médica, según informaron fuentes oficiales.

Los vehículos involucrados son un camión Volkswagen modelo 19-320 y un Ford Cargo. Las primeras imágenes del lugar reflejan la magnitud del impacto: uno de los rodados volcó sobre la calzada y el otro quedó cruzado sobre la autovía, con ambas partes frontales completamente destrozadas.

La situación se complicó aún más debido al derrame de combustible y otros fluidos como glificina sobre el asfalto. Por este motivo, la circulación quedó totalmente interrumpida en ese tramo de la ruta.

Las autoridades viales se vieron obligadas a implementar un desvío de emergencia por la colectora de tierra a la altura del kilómetro 144, con reincorporación al trazado principal en el kilómetro 142.

El flujo vehicular en la zona, habitualmente intenso, se ve notablemente agravado por el inicio del fin de semana extralargo. Las demoras son considerables y las filas de vehículos ya se extienden desde las inmediaciones del pueblo de Alsina.

El operativo de remoción y limpieza de la calzada continúa en marcha, y se espera que la circulación pueda restablecerse a la brevedad, una vez que se concluyan las tareas.