Celebración por el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos en la plaza Belgrano

La comunidad educativa de San Pedro se prepara para conmemorar el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos con un evento de celebración abierto a los participantes de los distintos programas formativos locales.

La invitación está dirigida a los alumnos y alumnas del Programa Fines, CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario) y Escuela Primaria de Adultos del distrito.

El encuentro se realizará este jueves en la Plaza Belgrano, desde las 18:30 horas.

La jornada ofrecerá un espacio de celebración donde se podrá disfrutar de varias actividades propuestas por los propios estudiantes, promoviendo la participación y el reconocimiento de la trayectoria educativa de jóvenes y adultos.

Los organizadores sugieren a los asistentes traer equipo de mate para compartir la tarde de celebración.