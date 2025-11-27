Celebración por el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos en la plaza Belgrano

La Secretaría de Salud anunció la organización de una Jornada de RCP Básico Teórico-Práctico destinada a la comunidad y al personal de servicios de emergencia. La capacitación se llevará a cabo en la localidad de Vuelta de Obligado, con el objetivo de mejorar la respuesta local ante situaciones de emergencia cardiológica. El encuentro está programado para el jueves 4 de diciembre a partir de las 8:45 horas y tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Vuelta de Obligado.
La comunidad educativa de San Pedro se prepara para conmemorar el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos con un evento de celebración abierto a los participantes de los distintos programas formativos locales.
La invitación está dirigida a los alumnos y alumnas del Programa Fines, CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario) y Escuela Primaria de Adultos del distrito.
El encuentro se realizará este jueves en la Plaza Belgrano, desde las 18:30 horas.
La jornada ofrecerá un espacio de celebración donde se podrá disfrutar de varias actividades propuestas por los propios estudiantes, promoviendo la participación y el reconocimiento de la trayectoria educativa de jóvenes y adultos.
Los organizadores sugieren a los asistentes traer equipo de mate para compartir la tarde de celebración.
