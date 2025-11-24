Capturan a un joven buscado por el robo de un vehículo

San Pedro concluye el fin de semana largo conmemorativo del Día de la Soberanía Nacional con una significativa afluencia de público, que participó en la amplia gama de actividades programadas por las autoridades locales. Tanto vecinos como turistas se concentraron en los principales puntos de encuentro de la ciudad para las diversas propuestas culturales y de ocio. El Paseo Público Municipal fue el escenario principal de las celebraciones, albergando simultáneamente la Fiesta de las Colectividades , que destacó la diversidad gastronómica y cultural, y el Encuentro Norteño , dedicado a las expresiones folklóricas regionales. El sábado se sumaron las actividades del programa "Incluir en Movimiento" del Banco Provincia, que dispuso de un espacio y escenario propios para sus propuestas recreativas y sociales.
En un operativo coordinado entre la Policía local y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, se concretó la aprehensión de un joven de 18 años con captura activa.
El hecho central ocurrió ayer en la vía pública, específicamente en la esquina de Javier Rivero y Fray Cayetano Rodríguez.
La detención se produjo luego de que se confirmara que el masculino tenía un pedido de captura vigente desde el 3 de julio de 2025.
La orden había sido emitida por la UFI Joven de San Nicolás por la comisión del delito de "Hurto Agravado por Vehículo Dejado en Vía Pública".
Tras la aprehensión, el joven fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia que lo requería para responder por la causa imputada.
