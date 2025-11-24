Capturan a un joven buscado por el robo de un vehículo

En un operativo coordinado entre la Policía local y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, se concretó la

El hecho central ocurrió ayer en la vía pública, específicamente en la esquina de Javier Rivero y Fray Cayetano Rodríguez.

La detención se produjo luego de que se confirmara que el masculino tenía un pedido de captura vigente desde el 3 de julio de 2025.

La orden había sido emitida por la UFI Joven de San Nicolás por la comisión del delito de "Hurto Agravado por Vehículo Dejado en Vía Pública".

Tras la aprehensión, el joven fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia que lo requería para responder por la causa imputada.