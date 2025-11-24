Un joven aprehendido con marihuana en su poder

Un hombre de 21 años fue aprehendido ayer en la tarde tras ser detectado por la policía con una sustancia estupefaciente. El operativo, realizado en conjunto por la Comisaría local y la UTOI San Nicolás, tuvo lugar en la intersección de

El hecho se desencadenó cuando se procedió a la requisa del joven, hallándose en su poder 2.9 gramos de sustancia símil marihuana.

La Fiscalía local intervino de inmediato, disponiendo la notificación de la causa por infracción a la Ley de Drogas.

Las fuentes judiciales confirmaron que, si bien se ordenó el secuestro de la sustancia como elemento de prueba, el fiscal dispuso la posterior soltura del aprehendido, quien quedó supeditado a la causa.

El joven fue imputado por la posesión de estupefacientes, y la investigación continúa para determinar el origen y destino de la sustancia.