Un joven aprehendido con marihuana en su poder

San Pedro concluye el fin de semana largo conmemorativo del Día de la Soberanía Nacional con una significativa afluencia de público, que participó en la amplia gama de actividades programadas por las autoridades locales. Tanto vecinos como turistas se concentraron en los principales puntos de encuentro de la ciudad para las diversas propuestas culturales y de ocio. El Paseo Público Municipal fue el escenario principal de las celebraciones, albergando simultáneamente la Fiesta de las Colectividades , que destacó la diversidad gastronómica y cultural, y el Encuentro Norteño , dedicado a las expresiones folklóricas regionales. El sábado se sumaron las actividades del programa "Incluir en Movimiento" del Banco Provincia, que dispuso de un espacio y escenario propios para sus propuestas recreativas y sociales.
Un hombre de 21 años fue aprehendido ayer en la tarde tras ser detectado por la policía con una sustancia estupefaciente. El operativo, realizado en conjunto por la Comisaría local y la UTOI San Nicolás, tuvo lugar en la intersección de Litoral y E. Frers.
El hecho se desencadenó cuando se procedió a la requisa del joven, hallándose en su poder 2.9 gramos de sustancia símil marihuana.
La Fiscalía local intervino de inmediato, disponiendo la notificación de la causa por infracción a la Ley de Drogas.
Las fuentes judiciales confirmaron que, si bien se ordenó el secuestro de la sustancia como elemento de prueba, el fiscal dispuso la posterior soltura del aprehendido, quien quedó supeditado a la causa.
El joven fue imputado por la posesión de estupefacientes, y la investigación continúa para determinar el origen y destino de la sustancia.
