Bomberos informó que la línea 100 para emergencias ya fue reestablecida

La Asociación deinformó a la comunidad que lapara la atención de emergencias, luego de haber estado fuera de servicio temporalmente debido a inconvenientes técnicos.

El comunicado busca notificar a los vecinos sobre el restablecimiento del principal canal de comunicación para urgencias, el cual opera las 24 horas del día.

A pesar de la normalización del 100, la entidad recordó sus líneas alternativas y la información de contacto para asuntos no urgentes:

Emergencias (Guardia - Las 24 hs): 100 426608

Secretaría (Consultas no urgentes): 424263 Horarios de atención: 08:00 a 12:00 hs y 16:00 a 20:00 hs, de lunes a viernes.



Bomberos Voluntarios agradece la comprensión de la comunidad durante el período en que la línea principal estuvo inoperativa y reitera la importancia de utilizar el número 100 o el alternativo 426608 para reportar cualquier emergencia.