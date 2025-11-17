Bomberos informó que la línea 100 para emergencias ya fue reestablecida

El Sindicato de Trabajadores Municipales y ATE convocaron convocó a un paro de actividades y retención de tareas por 48 horas, a realizarse los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre , luego de fracasar la última instancia de negociación paritaria con el Departamento Ejecutivo (DE). La medida de fuerza se decreta tras la reunión final de paritarias, en la que no se logró un acuerdo salarial . Según informaron las entidades gremiales, la propuesta máxima presentada por el Departamento Ejecutivo fue de un aumento del 10% a aplicarse con los haberes del mes de diciembre.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro informó a la comunidad que la Línea 100 para la atención de emergencias ya se encuentra funcionando con normalidad, luego de haber estado fuera de servicio temporalmente debido a inconvenientes técnicos.
El comunicado busca notificar a los vecinos sobre el restablecimiento del principal canal de comunicación para urgencias, el cual opera las 24 horas del día.
A pesar de la normalización del 100, la entidad recordó sus líneas alternativas y la información de contacto para asuntos no urgentes:
Emergencias (Guardia - Las 24 hs):
100
426608
Secretaría (Consultas no urgentes):
424263
Horarios de atención: 08:00 a 12:00 hs y 16:00 a 20:00 hs, de lunes a viernes.
Bomberos Voluntarios agradece la comprensión de la comunidad durante el período en que la línea principal estuvo inoperativa y reitera la importancia de utilizar el número 100 o el alternativo 426608 para reportar cualquier emergencia.
