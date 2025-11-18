Bomberos adquieren equipamiento de alta tecnología para rescate con cuerdas

La Brigada de Rescate con Cuerdas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de [Nombre de la Ciudad] ha recibido una importante actualización de su equipamiento técnico, lo que representa un significativo avance en la capacidad operativa de la institución para enfrentar situaciones de emergencia complejas.

La adquisición, impulsada por el Consejo Directivo, busca optimizar el trabajo del personal en situaciones que demandan maniobras especializadas, como tareas de altura, rescates en espacios confinados y otras operaciones técnicas específicas.

Esta acción se enmarca en el trabajo permanente de la institución para apoyar la capacitación, el crecimiento del personal y el fortalecimiento continuo del servicio que brindan a la comunidad.

La compra de material de primera línea se destinó íntegramente a la brigada especializada, que cuenta con personal en constante formación. Entre el equipamiento incorporado se destacan:

Sistemas de Descenso y Poleas: 1 Descensor D4. 1 Polea de acero inoxidable Tandem. 4 Poleas de aluminio simples.

Seguridad Personal: 4 Cascos Rock para rescate. 4 Arneses X-treme para rescate.

Anclajes y Conectores: 20 Mosquetones ovalados con cierre automático. 5 Mosquetones de aluminio con cierre automático. 5 Cintas de anclaje de 2 m. 15 Cintas de anclaje cosidas de 1,5 m.

Cuerdas y Cordines: 200 metros de Cuerda estática de 11 mm. 20 metros de Cordín de 6 mm.



Además de la inversión propia, la institución recibió un valioso aporte externo. El Cuerpo de Reserva realizó la donación de dos bolsos especialmente diseñados para guardar y transportar de manera eficiente el nuevo equipamiento, sumado al material con el que ya contaba la brigada.

Desde el Consejo Directivo se expresó un profundo agradecimiento al Cuerpo de Reserva, definido como un grupo de bomberos que, si bien hoy no se encuentra en servicio activo, mantiene un compromiso y apoyo constante a la institución.

Con estas incorporaciones y contribuciones, el cuerpo de bomberos local asegura seguir mejorando su equipamiento técnico para garantizar intervenciones seguras, eficaces y acordes a las necesidades actuales de la comunidad.