ATE San Pedro alertó sobre la "grave situación económica" de municipales y demoras en el pago de salarios

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Pedro emitió un comunicado en el que alertó sobre la "grave situación económica" que atraviesan los empleados municipales, particularmente aquellos que perciben salarios de las categorías iniciales, y cuestionó el reciente retraso en el pago de los haberes. El documento fue firmado por el Secretario General Gustavo Gauna.

El gremio puso el foco en la insuficiencia de los salarios más bajos. Según la entidad, los sueldos de las categorías iniciales sobre todo son muy bajos, no llegan a fin de mes e impiden a los trabajadores cubrir, ni siquiera sus necesidades básicas y las de su familia.

ATE San Pedro señaló que este mes la Municipalidad pagó los haberes después del cuarto día hábil, un retraso que, según el gremio, ocasionó muchos inconvenientes a los trabajadores. La entidad reconoció la difícil situación económica y el contexto nacional, pero manifestó su rechazo a que esta demora se naturalice y se convierta en una práctica habitual. El sindicato advirtió que el pago fuera de término pone nuevamente al trabajador como una variable de ajuste económico, pidiéndole que realice el mayor esfuerzo en el difícil momento que atraviesa el país.

Ante este panorama, ATE San Pedro elevó un pedido al Ejecutivo municipal para que realice su mayor esfuerzo para pagar en tiempo y forma y para que otorgue el mejor aumento posible a sus trabajadores.