Asamblea de CICOP convocó a un paro para el lunes ante la falta de acuerdo con el Ejecutivo

Profesionales de la carrera médica hospitalaria nucleados en CICOP realizaron esta mañana una nueva asamblea en el subsuelo del Hospital "Emilio Ruffa". Allí decidieron convocar a un paro de actividades para el próximo lunes, que afectará el normal funcionamiento en el centro asistencial y los centros de salud.

Esta semana, el gremio había rechazado la propuesta del Ejecutivo Municipal, y a su vez las autoridades comunales no aceptaron la contrapropuesta planteada por los profesionales.

Silvia Garzón, vocera de CICOP, señaló que no se cumplió con retroactivos adeudados correspondientes a febrero, marzo, mayo y julio, ni con los aumentos acordados de agosto y octubre. "En total, eso significa que estamos un 20% por debajo de los sueldos que corresponden" precisó.

"Vamos a esperar a mañana para ver los pagos, pero en la asamblea se votó por un paro de 24 horas para el lunes, que como siempre tendrá la garantía de que se cumpla con las guardias" agregó Garzón.

Dentro de una semana, en una nueva asamblea, se analizará la posible continuidad de las medidas de fuerza. Una de las opciones que se analizó fue la posible instalación de una carpa blanca para visibilizar la situación de cara a la sociedad.