Ariel Rey participó de la asunción de Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior

El concejal electo por La Libertad Avanza, Ariel Rey, participó del acto de asunción del nuevo Ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien prestó juramento ante el presidente Javier Milei.

Rey asistió a la ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada como parte del equipo cercano al flamante funcionario nacional. El evento contó con la presencia del gabinete en pleno, familiares del ministro y un grupo acotado de dirigentes e invitados de distintas provincias del país.

"Con esta designación, Santilli inicia una nueva etapa de trabajo orientada al diálogo con las provincias y municipios, fortaleciendo el vínculo federal y la articulación entre Nación y los gobiernos locales" destacó el referente del espacio "San Pedro Puede".

El vínculo de Rey con el nuevo ministro data de la campaña previa a las elecciones generales de 2023, en las que ambos integraban el espacio liderado por Horacio Rodríguez Larreta en las primarias de Juntos por el Cambio.