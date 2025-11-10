ARBA prorroga el vencimiento de la cuota 4 del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento por débito automático

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) resolvió prorrogar los vencimientos de la última cuota de los impuestos Inmobiliario Rural y Complementario, así como del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

La medida, oficializada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, establece que el vencimiento de la cuota 4 del Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, pautado originalmente para el 12 de noviembre, se extiende hasta el 18 de diciembre.

Según detalló el organismo recaudador, esta prórroga garantiza a los contribuyentes que se encuentran al día con sus obligaciones fiscales mantener el beneficio de hasta un 10% de descuento por la adhesión al débito automático.

Adicionalmente, ARBA informó que también se modificó la fecha de vencimiento de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, cuya fecha original era el 13 de noviembre, y que pasará a operar el 11 de diciembre de 2025.