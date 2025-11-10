El Hospital Privado SADIV obtuvo la reacreditación en calidad y seguridad por parte del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud (CENAS), tras cumplir nuevamente con los altos estándares exigidos por el Programa de Acreditación de la Calidad en Salud (PACS). La distinción fue otorgada el pasado 24 de octubre por un período de dos años y consolida el compromiso de la institución con la mejora continua en la prestación de servicios de salud.
ARBA prorroga el vencimiento de la cuota 4 del Inmobiliario Rural y mantiene el descuento por débito automático
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) resolvió prorrogar los vencimientos de la última cuota de los impuestos Inmobiliario Rural y Complementario, así como del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
La medida, oficializada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, establece que el vencimiento de la cuota 4 del Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, pautado originalmente para el 12 de noviembre, se extiende hasta el 18 de diciembre.
Según detalló el organismo recaudador, esta prórroga garantiza a los contribuyentes que se encuentran al día con sus obligaciones fiscales mantener el beneficio de hasta un 10% de descuento por la adhesión al débito automático.
Adicionalmente, ARBA informó que también se modificó la fecha de vencimiento de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, cuya fecha original era el 13 de noviembre, y que pasará a operar el 11 de diciembre de 2025.
