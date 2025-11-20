Aprehendieron a un adolescente que circulaba en una moto con documentación apócrifa

Un adolescente de 15 años fue aprehendido por efectivos policiales en la vía pública, luego de ser interceptado mientras circulaba a bordo de una motocicleta con documentación falsa, informaron hoy fuentes de la fuerza.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Laprida al 3900. Según indicaron los voceros, personal policial que recorría la zona procedió a identificar al conductor de un motovehículo tipo 110cc.

Al momento de solicitar los papeles del rodado para su control, los uniformados constataron que el joven transitaba con documentación apócrifa, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión y al secuestro de los elementos de prueba.

En la causa interviene la UFI del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. La fiscalía avaló lo actuado y dispuso notificar al adolescente del acto de imputación por el delito de "Falsificación o adulteración material de documento", quedando el menor a disposición de la Justicia.