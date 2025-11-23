Aprehenden a un joven por tenencia de marihuana

Un hombre de 23 años fue aprehendido anoche por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) tras ser encontrado con estupefacientes en la vía pública.

El hecho central ocurrió en la calle General Pueyrredón al 1400 de esta ciudad, donde los efectivos de la UTOI realizaron el procedimiento que culminó con la detención.

Según el informe oficial, el aprehendido poseía una "cantidad ínfima de marihuana" al momento de ser interceptado.

Por tal motivo, y en cumplimiento de la normativa vigente, se procedió a su traslado a la dependencia policial y se labraron actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

El joven quedó imputado por el delito y fue puesto a disposición de la Justicia.