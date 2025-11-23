Choque entre dos motos: uno de ellos fue hospitalizado

Un siniestro vial se registró durante anoche en Nieto de Torres al 600, resultando uno de los conductores con lesiones de carácter leve.

La colisión se dio entre dos motocicletas, cuyos motivos y mecánica se encuentran aún en etapa de investigación.

El personal policial de la dependencia local se constituyó en el lugar del hecho para asistir y realizar las primeras diligencias.

Los conductores involucrados fueron identificados como dos masculinos de 25 y 23 años de edad.

El joven de 25 años debió ser asistido y trasladado al nosocomio local por el servicio de emergencias SAME 107. El informe médico preliminar determinó que las lesiones sufridas son de carácter leve.

La Fiscalía local ha tomado intervención en el caso, disponiendo la notificación de la causa bajo la carátula de LESIONES CULPOSAS. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer completamente el desarrollo del accidente.